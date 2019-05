Hurtigbåten kjørte fra Carina og flere andre passasjerer

nyheter

Carina Elise Sandvik (19) fra Harstad hadde vært på besøk hos venner på Finnsnes og skulle tilbake med hurtigbåten for å rekke skolen fredag morgen. Båten var 30 minutter forsinket på grunn av tekniske problemer og kom samtidig med båten som skulle til Tromsø.

– En av båtene la til kai og jeg så at noen kom av. Jeg tenkte det må komme noen som sier at båten skal til Harstad, at noen andre gikk på båten, eller at noe skulle skje. Men ingenting skjedde. Vi stod der alle sammen. Med en gang passasjerene hadde gått av begynte de å legge fra kai, forteller Sandvik.