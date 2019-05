Gjorde hærverk på minst ni biler på Stokmarknes

nyheter

Politioverbetjent og politikontakt for Hadsel, Sortland og Lødingen kommune, Trond Olsen, opplyser at det er sannsynlig at flere biler er blitt oppripet, men som politiet ennå ikke er kjent med.

– Forholdene har skjedd på strekningen flerbrukshallen og ikke minst i området Hadsel Maskin AS til Apotekergården i Richardt Withsgate, sier politioverbetjenten til VOL.

Han samlet et par av de skadelidende bileierne i Stokmarknes sentrum, for å gjøre folk oppmerksom på problemet som Stokmarknes sliter med for tiden, samt at politiet ønsker tips i saken.

– Politiet oppfordrer de som har tips om å ringe oss dersom de har opplysninger, sier politioverbetjenten til VOL.

Politiet har ingen mistenkte og har eller ikke mottatt informasjon om hvem som kan stå bak hærverket på Stokmarknes.

– Ni biler har blitt ripet opp i perioden fra den 29. april til 25. mai, på dagtid. Vi tror hærverket er tilfeldig, men at det likevel er helt bevisste handlinger. Vi mener at det er noen som har gått på strekningen fra Hadsel Maskin AS til Apotekergata og ripet opp biler.

Han mener det er sannsynlig at det kan være snakk om skader som vil kunne koste bileierne mellom 10.000 og 30.000 kroner til lakkering. Politioverbetjenten ser heller ikke bort fra at flere bileiere vil melde seg etter hvert.

En av de som har fått bilen sin oppripet, er Ine Ramsevik, som bare hadde sin nye bil i fire uker før den ble ripet opp, både på siden og bak på bilen.

– Jeg la ut en melding på Facebook om at min bil var ripet opp. Da meldte det seg etter hvert flere som hadde opplevd det samme, sier Ine Ramsevik til VOL.