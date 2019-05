Verdenssensasjon på Bjarkøy: Har funnet Tore Hunds naust

Dette er forhåpentlig starten på flere utgravinger, for eksempel i Øvergården, der man mener Tore Hund holdt til.

nyheter

Arkeologene fra Tromsø har avdekket Tore Hund sine naust, dog ikke i sin helhet. Det som er gravd fram forteller ifølge ekspertene med all tydelighet at det her har vært både naust og skip.

Konservator Ragnhild Myrstad i Troms fylkeskommune beskriver med et fagmenneskes nøkternhet arbeidet som ble gjort i ukas tre første dager.