Kjørte alvorlig feil - bare veiskiltet stoppet bilen

Rundt klokken 18 kunne du se dette synet ved Halvdans gate og Skolegata like ved Bethel nært Harstad sentrum.

En personbil havnet utfor veien og stanset i et vei skilt med snuten vendt ned mot Skolegata. Det er uvisst om bilisten forsøkte seg på en snarvei, men et vitne forteller at det i det minste var folk i bilen da ulykken skjedde.

- Det så ut til at det gikk bra med de som satt i bilen. Det var bra at stolpen hindret bilen i å havne på hovedveien, sier vitnet som ønsker å være anonym.