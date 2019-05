Dette jobber politiet med torsdag

nyheter

Tromsø: Fra Stakkevollvegen i Tromsø har politiet fått melding om ordensforstyrrelser i privatbolig. - Politiet er på stedet, lyder en melding rundt klokken 07.

Harstad: I natt ble en vilt fremmed person funnet sovende i en garasje. Det ble observert skader i garasjen. Les mer her

Tromsø: En publikummer ble hentet av politiet under konserten til DumDum Boys på The Edge onsdag kveld. - Han hadde blitt forsøkt bortvist både av vaktene på hotellet, og av oss. Da han ikke ville etterkomme dette ble han tatt med, og innsatt i drukkenskapsarrest. Det er opprettet sak og han får en anmeldelse på forholdet, sier operasjonsleder Lennart Steffensen til iTromsø.

Laksvatn: UP har avholdt kontroll der 17 fikk straff. Det ble delt ut 14 forenklede forelegg, gjort to førerkortbeslag på henholdsvis 118 og 116 km/t i 80-sone. Den siste blir anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, kjøring med uregistrert motorvogn, kjøring uten gyldig førerkort, samt fart. Meldingen ble sendt ut fra politiet rundt midnatt.

Narvik: Onsdag kveld meldte politiet i Narvik at en skadet katt er funnet ved Breidablikk Gjestehus. - Katten er spraglete. Katten er fraktet til veterinær Eier kan kontakte politiet på 02800 for nærmere info.