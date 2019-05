Vil gjøre nytt forsøk på å finne Niklas (36) etter dødsskredet i januar

nyheter

Fire personer omkom i et snøskred på Blåbærfjellet i Tamokdalen 2. januar i år. De fire omkomne skiløperne er finske Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), André Stenfors (32) og svenske Disa Bäckström (29).

De var på topptur til Blåbærfjellet i Tamokdalen onsdag 2. januar, og ble sist observert i 14-tiden.

Finske Niklas Nyman (36) er fremdeles savnet.

– Planen er at 2-3 politifolk og kanskje lavinehund flys inn med helikopter for å sjekke snødybde, snøkonsistens og forholdene for øvrig på bakken i søksområdet, sier lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms i en pressemelding onsdag.

Fremdeles ikke mulig å hente ut skredoffer fra Tamokdalen Mye snø gjør det fremdeles umulig å hente den fjerde som ble tatt av snøskred i Tamokdalen 2. januar i år. Politiet tror de må vente ytterlige én måned.

Som kjent ble søket etter den siste savnede avsluttet 21. januar på grunn av betydelige mengder pålagret snø og ny skredfare. Med bistand fra Forsvaret har overflaten av søksområdet blitt sjekket jevnlig fra helikopter.