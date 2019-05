nyheter

Det pågikk vedlikeholdsarbeid på Hålogalandsbrua og fartsgrensen varf satt til 50 km/t. De fleste som deltok på en utrykningsøvelse tok hensyn til det. Dog ikke én av politibilene, skriver Fremover.

– Ifølge mannskapet hadde politibilen kjørt altfor fort over brua på vei inn til Narvik, uten å snakke med trafikkvaktene. Det er ikke bra å utsette arbeidsfolk for fare ved å kjøre i slik fart, sier prosjektleder for Hålogalandsbrua, Hans Jack Arntsen til avisen.