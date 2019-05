Dette jobber politiet med onsdag

nyheter

Bodø: 06.41: Mann i 60-årene mistenkt for promillekjøring i området Saltstraumen. Bevissikring gjennomført, førerkort beslaglegges og sak opprettes.

Tromsø: 06.40: Politiet har hatt hastighetskontroll i Movika. En mann i 50-årene fikk sitt førerkort beslaglagt da han ble målt i 90,88 km/t i en 60-sone. Sak opprettes.

Harstad: 05.03: Politipatrulje stanset et kjøretøy i sentrum på grunn av uleselig skilt. Det ble også gitt et gebyr for piggdekk, i tillegg til mangellapp for uleselig skilt.

Les også: Dette jobbet politiet med tirsdag