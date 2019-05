Må trolig velge mellom økt skatt eller kutt i stillinger

nyheter

Rådmann Hugo Thode Hansen er så langt i år usikker på om regnskapet går i balanse, eller om det bærer mot underskudd. Det skyldes blant annet at politikerne har sagt nei til å kutte stillinger i helse- og omsorg – et kutt som skulle gi rundt 11,5 millioner i reduserte utgifter årlig. I tillegg har renten steget, og årets skatteinngang ser ikke ut til å gi like mye inntekter som tidligere.

Eiendomsskatt

Økonomiutvalget fikk i går orientering om den økonomiske stoda så langt i år. Der viste rådmannen hvordan kommunen kan øke sine inntekter: