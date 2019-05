Derfor har kommunen åpnet popup-lokale i sentrum

nyheter

Kommunen har etablert en «Bylab», et slags informasjonskontor, like ved Harstad kino. Det er midt i smørøyet med tanke på å treffe innbyggerne der de ferdes. For man antar det er litt lengre fra tanke til handling for en interessert harstadværing å oppsøke rådhuset, der man må innom flere kontorer for å få samlet informasjon.

På Bylab er alle deler av byutviklingen presentert.