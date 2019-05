Fiskeriministeren lover å hjelpe oppdretterne

nyheter

Fiskeriministeren møtte oppdrettere i Svolvær mandag og skal fortsette møtene tirsdag.

Varslet permisjoner

– Jeg er sjømatnæringens mann inn i regjeringen. Jeg har tenkt å stå side om side med dere og sørge for at vi får på plass ordninger nå, som gjør at vi kommer videre, sa Nesvik da han mandag møtte oppdretterne i nord som er rammet av dødsalgens herjinger.