Nå startet bygginga av ny hurtigbåtankomst i Tromsø

Det er Troms fylkestrafikk som melder om utbyggingsarbeidet som starter opp 27. mai. Nærmere bestemt skal det bygges ut en ny hurtigbåt-terminal da den gamle, som egentlig er nesten helt ny, ikke holder mål.

I forbindelse med byggearbeidet vil det bli etablert sikringsgjerder mellom publikumsområdet på kaia og der arbeidet vil pågå.

"På- og avstigning til båtene vil fra juni skje gjennom overbygde stålkonstruksjoner på kaia utenfor avgangshallen på første plan. Kontainerne kommer på plass rundt 3. juni 2019", opplyser Troms fylkestrafikk.

Det påpekes at anleggsarbeidet tidvis vil medføre støy. Ifølge Troms fylkestrafikk skal den nye atkomsten, som vil utformes som "tuber", er ferdig før nyttår.

Tubeløsninga omfatter bruk av heis og rulletrapp for at de reisende skal komme seg ned til hurtigbåtkaia. Derfra skal passasjerene gå videre i en bred landgang med overbygg. Det er skissert at ombygginga vil koste rundt 23 millioner kroner.