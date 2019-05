nyheter

Per torsdag var anslagene over tapt fisk 5200 tonn i Nordland og 6800 tonn i Troms. Det siste tallet er uendret fra dagen før.

Nordland

Status på de rammede lokalitetene i dag er at det hos Kvernes og Tortenneset innerst i Ofotfjorden ikke er dødelighet. På Jevik og Stabben i Ballangen er det kun enkelte fisk som bukker under. På Rinøyvåg Ø i Lødingen er det høy dødelighet. Det er ikke rapportert om at det har spredd seg til nye lokaliteter i Nordland.