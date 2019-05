Kila skole konkurrerer med video

nyheter

Flere skoler har sendt inn bidrag i konkurransen som Råfisklaget har lyst ut for rent havmiljø.

– Å sikre fiskerne og kystsamfunnene stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er et samfunnsansvar Råfisklaget tar alvorlig. Et rent havmiljø er derfor et naturlig område å engasjere oss i, heter det på lagets hjemmesider.

De skal trekke fire vinnere som skal fordele premiepotten på 20.000 kroner.

Kila skole sanker nå stemmer sammen med de andre skolene som deltar i konkurransen.