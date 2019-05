– Vi ønsker kontakt med padleren

Da ulykken var ute, virker det som at alt ble gjort riktig fra kajakkpadlerens side

nyheter

– Når kajakkmiljøet i Harstad rammes av en idrettsulykke, så er vi utrolig takknemlig for at ikke liv går tapt. All ære til alt av involvert redningspersonell, sier padleklubben.

Leder Silje Espejord sier at det virker som om padleren både brukte anbefalt bekledning og hadde med utstyr for å tilkalle hjelp.