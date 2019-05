Ola M. Løkholm i godt selskap: – Det er stor stas å få pris

nyheter

Den gjeveste tilbakemeldingen kom kanskje i utdelingen av Sparebanken 68 grader Nords kulturpris, en utdeling som skjer i samarbeid med Harstad Tidende. Juryens begrunnelse for hvorfor Løkholm fortjente prisen ble ikke lest opp ved utdelingen. Mange skjønte nok likevel at det var en viktig kulturperson som fikk prisen.

Et velfortjent takk til Manne Det meste som kunne krype og gå i Harstads kulturliv var møtt opp for å takke av Manne Løkholm som kulturhusdirektør.

Juryens begrunnelse

Publikum fikk dermed ikke med seg at juryen mener at kulturprisen gikk «til en mann som er en stor drivkraft for det profesjonelle kulturlivet. En kar som har et medfødt og innebygd produsentgen, som alltid er smilende og blid, som har vært i bresjen og ledet oppbyggingen av et av landets beste kulturhus.»