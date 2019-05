Folkemøte i kveld om rassikring

nyheter

Vegen over Aunfjellet er rasutsatt, både sommer og vinter, og det er tidligere gjennomført flere omfattende rassikringstiltak på strekningen. Disse tiltakene har bedret situasjonen, men de geologiske vurderingene har vist at det fortsatt er behov for flere tiltak for å fullføre rassikringen. Vegeier Troms fylkeskommune har derfor bevilget 17 millioner kroner for å fullføre det arbeidet som er startet på Aunfjellet.

Les også: Fullfører rassikring

Veien kommer til å bli stengt nattetid, og deler av dagen. Vegvesenet vil informere nærmere om tidspunktene for stenging.

Tiltakene vil i hovedsak være etablering av snønett og steinspranggjerde, samt nødvendig rensk og fjerning av diverse løsmasser. I tillegg kommer også montering av ulike typer nett, bolter og stag.

Jobben skal settes i gang tidlig i juni være avsluttet innen utgangen av september, skriver vegvesenet på sine hjemmesider.