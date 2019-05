nyheter

Frps Eivind Stene og Kristian Eilertsen forventer at det ikke blir noen økning i bompengene etter at samferdselsminister Jon Georg Dale mandag skrudde til skruen som gjør det vanskeligere for porteføljestyrte bompengepakker å be om mer penger når kassa er tom.

– Vi er på ingen måte imot disse prosjektene, men vi kan ikke akseptere at regningen for dårlig styring sendes til småbarnsfamilier og andre som trenger bilen i hverdagen, sier de to.