Mistet jobben, tok saken til retten

Stevning ble tatt ut ved Trondenes tingrett. Saksøkerne hadde faste stillinger som kokker for Leonhard Nilsen & Sønner (LNS), utplassert på selskapets brakkerigg på Bjarkøy i sammenheng med arbeidet på Bjarkøyforbindelsene

Høsten 2017 fikk de beskjed om at de kom til å miste jobbene i selskapet. Begrunnelsen var minkende behov for personell, kombinert med en krevende økonomisk situasjon i selskapet. Men behovet for tjenesten de to ansatte hadde utført var det utvilsomt et visst behov for likevel. For ansvaret for matlevering valgte LNS å kjøpe fra ekstern tilbyder, ISS Facility services as.