Går for varig vern av Rogla

Arbeiderpartiets Kari-Anne Opsal, Venstres Maria Serafia Fjellstad, Kristelig Folkepartis Per Pedersen og Senterpartiets Espen Ludviksen har politisk flertall i kommunestyret. Nå er de i ferd med å undersøke regelverket for å finne ut hvordan de skal gå fram for å få vernet Rogla-øyene for fremtiden.

– Vi har tidligere sagt nei til å bruke området ved Rogla som lokalitet for oppdrettsanlegg, og vi er alle forbauset over at saken kommer opp nå. Derfor ønsker vi å verne de to øyene slik at vi slipper flere omkamper, sier de.