Dette reagerer både Tjeldsund Arbeiderparti og Tjeldsund FrP sterkt på. Det var Arbeiderpartiet som foreslo at to psykiatrileiligheter som er under samme tak som TOS, skulle ombygges slik at de kunne gi omsorgssenteret fire nye rom.

Prekært rombehov

Saka ble imidlertid ifølge forslagsstillerne nedstemt av Høyre, Senterpartiet og Hinnøysiden tverrpolitiske liste uten motargumenter.