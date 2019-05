Dette jobber politiet med mandag

nyheter

Tromsø: Politiet har avholdt promillekontroll ved Mortensnes skole mandag morgen. 18 kontrollerte bilførere, ingen reaksjoner, sier politiet klokken 0815.

Bodø, kl 0100: Beruset mann pågrepet etter å ha slått til vakt på serveringssted. Anmeldes også for bruk og besittelse av narkotika. Løslatt etter avhør.

Skibotn: Politiet meldte søndag kveld at de fikk melding om en knust vindusrute knust på Circle K i Skibotn. - Ruten kan ha blitt knust ved et uhell. Rett forut for dette var tre motorsykler, en grå, en blå og en oransje, innom og fylte luft. - Vi oppfordrer motorsyklistene til å ta kontakt med innehaver eller politiet, lød meldingen rundt klokken 2030.