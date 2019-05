Tatt med piggdekk

nyheter

Det stopper ikke enkelte fra å kjøre med piggdekk fortsatt. Fristen for å skifte i Nord-Norge er som kjent 1. mai. Mange venter lenger, med god grunn. Været kan snu fra snø til sommer, og fra sommerføre til snø på noen timer. Politiet er tilbakeholdne med bøtelegging. Man skal til enhver tid være skodd etter forholdene.

Men når man passerer 17. mai, er toleransen til myndighetene tynnslitt.

Søndag formiddag avholdt politiet farts- og piggdekk-kontroll på Borkenes i Kvæfjord. En person fikk utstedet et forenklet forelegg for fart. Vedkommende kjørte i 65 km/t i en 50-sone. Tre andre fikk gebyr for bruk av piggdekk. Boten er normalt 1000 kroner per dekk med pigger i.

Det er ingen frist for når man må bytte fra piggfrie dekk. Piggfrie dekk anbefales derimot ikke brukt i sommerhalvåret da de har dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt.

Politiet har i løpet av søndagen gjennomført en rekke kontroller rundt i Harstad-området. Blant annet i Ervika og en promillekontroll.