nyheter

Den avtroppende kulturhusdirektøren hylles lørdag av kjente og kjære artister. De har det felles at de gjennom årenes løp, når de har hatt forestillinger i Kulturhuset, konsekvent og unntaksløst er møtt av et breialt Manne-glis, en varm knegglatter, og et bunnløst hjerterom.

Mannes styrke er at han er den perfekte vert. Gjennom snart 21 år har han vært til stede på omtrent alt som foregår på huset. En vert på nikk med hele salen. Ofte triller velvalgte, flirfulle gullkorn ut av gliset.