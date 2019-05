Sørget for at de eldre fikk en kjempefeiring

nyheter

Å bo på et omsorgssenter oppfattes av mange som en ganske monoton og gledesløs tilværelse, men dette stemmer ikke for de eldre på Tjeldsund Omsorgssenter (TOS). Der lever de etter visjonen «Gi meg en grunn til å våkne i morgen», og et entusiastisk personale, ofte godt hjulpet av mange frivillige, gjør alt for å oppfylle denne målsettinga.

Fest hele dagen

Gjennom hele året tar de vare på alle anledninger til å skape feststemning for beboerne, og 17. mai er selvfølgelig ett av høydepunktene. På TOS startet nasjonaldagsfeiringa med sjampanjefrokost klokka 08.30 der det ble servert sjampanje (selvfølgelig med alkohol), jordbær og snitter. Etter hvert kom folketoget innom, og beboerne fikk høre talen for dagen.