- Mellom 60 og 90 prosent av laksen er død

nyheter

14. mai kom algene. Man oppdaget at laksen døde i merdene. Så ble det bare verre. Oppdretterne i Ibestad og i Grovfjord er blant flere i Sør-Troms og Nordre-Nordland, som bare må stå og se på at fisken dør. Hun kan fortelle at det foreløpig er to lokaliteter hos dem som er rammet. Selskapet driver samdrift med Northern Lights Salmon i Grovfjord, og de eier all fisken sammen.

- Vi har fem tusen tonn laks i merdene det er snakk om. Det er svært vanskelig å estimere hvor mye av den fisken som nå er død. Men det er i hvert fall mer død laks enn levende i merdene. Et eller annet sted mellom 60 og 90 prosent er drept av algene, opplyser Åse Marie Valen.