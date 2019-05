Dette jobber politiet med lørdag

nyheter

Fauske: 11.50. Trafikkontroll med fokus på rus og dokumentkontroll. 68 kontrollerte uten reaksjoner, melder Nordland politidstrikt.

Mo i Rana: 11.45. Yttern. 132 kontrollerte i promillekontroll. Ingen med utslag, melder Nordland politidistrikt.

Sortland: 11.40. Steiro. UP har avholdt promillekontroll, 121 kontrollerte, ingen utslag, melder Nordland politidistrikt.

Tromsø: 10.50. Promillekjøring. Person i midten av 20 årene siktet for promillekjøring. Vi har sikret oss de nødvendige prøver. Førerkortet er beslaglagt og sak opprettes, melder Troms politidistrikt.

Nordland: 07.00. Politiet melder at det har vært en relativt rolig natt til 18.mai i fylket, men likevel noen forhold å melde om; Båt i området Finnkona tom for drivstoff, slept til land av ambulansebåten. Fører av bil i Bodø anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og kjøring i ruspåvirket tilstand, samt to personer pågrepet i Bodø for besittelse av mindre mengder narkotika.opplyser Nordland politidistrikt.

Harstad: 04.00. Beruset mann i tyveårene innbragt, involvert i slossing, ikke etterkommet pålegg fra politiet.

Bodø: 04.00. Tre menn bortvist fra sentrum grunnet ordensforstyrrelse, melder Nordland politidstrikt.

Tromsø: 03.00. Sentrum. Beruset mann i tyveårene innbragt, til sjenanse ved et utested, innsatt i arrest, melder Troms politidistrikt.

Finnsnes: 02.00. Beruset mann i tyveårene innbragt fra sentrum. Innsatt i arrest. Anmeldes for å ha slått en annen person i ansiktet, melder Troms politidistrikt.

Heggelia: 02.00. Bilfører, mann i tyveårene, mistenkt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand, melder Troms politidistrikt.

Mo i Rana: 02.00. Mann som tidligere i natt fikk pålegg om å forlate sentrum, kom tilbake. Innbrakt politistasjonen. Anmeldes for forholdet, melder Nordland politidistrikt.

Mosjøen: 02.00. Mann i begynnelsen av 20 årene fått pålegg om å holde seg unna sentrum i natt. Hadde slått etter flere personer. Ingen skade på noen, melder Nordland politidistrikt.

Tromsø: 02.00. Sentrum: beruset mann i tredveårene innbragt, utagerte mot betjening på serveringsted, forholdet vil bli anmeldt, melder Troms politidistrikt.

Mo i Rana: 01.00. Mann i 20 årene bortvist fra sentrum. Dette pga aggressiv og ufin oppførsel, melder Nordland politidistrikt.

Tromsø: 01.00. Beruset mann 21 år innbragt fra sentrum, ute av stand til å ta vare på seg selv, melder Troms politidistrikt.