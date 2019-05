nyheter

Fortidsminneforeningen står bak. Enkelt, tidsriktig håndverktøy fordeles når arbeidsleiren blåses i gang 3. juni. Unge never skal bygge et ca 12 kvadratmeter stort bygg av sheltertypen. Det vil si et rammeverk med innstukne, stående - og flyttbar - ytterhud.

- Bygget skal etter hvert tas i bruk som smie på middelaldergården. Håndverkerne får bruke stort sett bare øks, og noen få eggverktøy til håndbruk i tillegg, sier Fortidsminneforeningens Lars Erik Haugen.