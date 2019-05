nyheter

Vi må ta vare på dem som kommer på besøk og utfordrer naturen – og vi må beskytte dem mot seg selv.

Det siste fikk vi et klart bevis på tirsdag denne uka. Til tross for at de ble advart, gikk to russiske turistfiskere til havs utenfor Månesodden på Senja med en 19 fots plastbåt i dårlig vær. Noen timer senere ble begge funnet omkommet. Lokale fiskere kaller det ren og skjær tullskap, i et vær som ville vært utfordrende selv for en sjark på 30 fot.