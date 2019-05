nyheter

Forleden diskutertes Mulighetsstudie for øyriket, et tema som Per Pedersen så prisverdig frontet. Det fremgår ikke hva slags konklusjon temaet fikk, og hva som nå skal videreføres for å få fart på utnyttelsen av «verdens vakreste øyrike», som Pedersen uttalte.

Som kjent, og som Kari Anne Opsal så riktig påpekte, øyriket (dvs Harstad kommune) er nylig blitt tilført ca én milliard kroner i infrastruktur, og da burde det etter min oppfatning for lengst ha vært utført den etterlyste mulighetsstudien, for øyriket burde nå ligge til rette som Harstads neste attraksjon!

Derfor er det å håpe at politikerne tar et initiativ for å få fram konkrete forslag og tiltak som kan utnyttes, for eksempel i pakker solgt gjennom Visit Harstad.

Her behøver man ikke finne opp krutt på nytt, det finnes eksempler rundt om hvordan andre har gjort det. Med forbehold om vær og vind, forleden var det et program på TV2 kalt Kystmat. Her var det blant annet en kjent moromann og en kjent kokk som reiste langs øyene på Sørlandet, fikk levert og tilberedt sjømat i alle varianter, råvarer vi har tilgang på rundt alle de 360 øyene i øyriket! Så her er det handlekraft og gjennomføringsevne som må settes inn, øyene ligger der, råstoffet likeså! Men da må saken løftes ut av formannskapssalen og ut til aktører som inkluderes og kan faget. Hvor er de?

Merkevaren «Øyriket» både klinger godt og burde innarbeides snarest.

Da daværende ordfører Britt Skinstad Nordlund i sin tid tok initiativet til å få ei sommerferge mellom Harstad og Senja, diskuterte vi i styret straks navn og markedsføringsstrategi. Det ble Øylandsruta, et navn som ble godt mottatt i markedet, og som nå kan implementeres i satsingen av Øyriket.

Jeg synes representanten Per Pedersen tok et viktig initiativ, og nå skal det bli spennende å følge utviklingen.

Neste sommer er MS Grytøy ferdig restaurert, og kan settes inn i konseptet som Øyriket representerer. Sammen med Anna Rogde skulle derfor mye ligge til rette for å få vist fram «verdens vakreste øyrike». Men da må det handles!