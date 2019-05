Inngår samarbeidsavtale

nyheter

I første omgang skal samarbeidet munne ut i et rykende ferskt inspirasjons og reiselivsmagasin, som kommer ut 12. juni. Magasinet blir på godt over hundre sider. Den første utgaven sto Harstad Tidende marked for i november i fjor, og ble veldig godt mottatt av både næringsaktører og publikum.

– Tidligere har fokuset i stor grad dreid seg om å lokke reisende langveisfra til harstadregionen. Nå ser vi en spennende utvikling med en rekke nærreisende. Folk som bor i området, eller i relativt kort reisetid unna, som tar dags- og helgeturer, forteller daglig leder for Visit Harstad, Jan-Erik Kristoffersen.