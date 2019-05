Dette jobber politiet med 17. mai

nyheter

Kvaløya: 16.00. Melding til politiet om en skadd person funnet i området Strand på Kvaløya. Politi og ambulanse på veg til stedet.

Klokka 16.16 melder politiet at personen som ble funnet skadd hadde vært i slagsmål med en annen person. Begge blir ivaretatt av politi og ambulansepersonell på stedet, ingen alvorlig skade, opplyser politidistriktet.

Tromsø: 15.00. En liten gutt cirka tre år gammel savnet fra i folkemengden sentrum. Funnet og gjenforent med sin mor etter ca 25 minutter, melder Troms politidistrikt.

Bodø: 14.00. Melding om grå røyk fra området rundt linken. Politi og brann på vei til stedet for å undersøke.

Litt senere meldte politiet at de må ha blitt lurt av havskodda. Ingen brann.

Tromsø: 11.40. Melding om røykutvikling fra et leilighetsbygg i Olastien. Det viste seg å være tørrkoking, melder Troms politidistrikt. Ingen var hjemme i leiligheten. Sak blir opprettet.

Tromsø: Tidlig om morgenenen fredag fikk politiet melding om slossing mellom noen russ ved Fløyahallen. Patruljene fikk roet ned gemyttene. En person bortvist og en beruset person innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. Sistnevnte var ikke i stand til å ta vare på seg selv, melder Troms politidistrikt.

Rana: Mann i 20 årene pågrepet i sentrum etter voldshendelse. Fornærmede er en kvinne i slutten av tenårene. Hun hadde merker i ansiktet etter slag. Mistenkte sitter i arrest og blir anmeldt, meldte Nordland politidistrikt natt til 17. mai.

Harstad: Natt til fredag. Politiet rykket ut etter melding om innbruddsforsøk. Det viste seg å være en godt beruset mann i 20-årene som hadde knust to ruter for å komme seg inn i leiligheten til en av foreldrene. Politiet har foreløpig ikke lyktes å nå den av foreldrene som bor på adressen, meldte Troms politidistrikt tidlig på morgenen.

Mo i Rana: Natt til 17. mai. Melding om røykutvikling fra lagerbygg på Røsvoll. Ikke fare for spredning. Brannen var i et lagerbygg/søppelanlegg. Det som brant var sagflis. Kom under kontroll, melder Nordland politidistrikt.

Tromsø: En mann i 20 årene siktes for ruspåvirket kjøring i Tromsø natt til 17. mai. Det mistenkes både narkotika og alkoholpåvirkning. Tas med til blodprøve, meldte politiet i natt.