Harstad kan få midlertidig helikopterbase, men Evenes skal ha den permanente

Tirsdag ble det kjent at det blir for dyrt å bygge en midlertidig ambulansehelikopterbase ved Trøssen i Skånland slik tanken var. I en pressemelding fra Luftambulansetjenesten HF framgikk det at man ønsker å leie lokaler hos Heli-Team AS i Harstad i stedet.

En midlertidig base skal huse mannskap og helikopter til en ny permanent base for Sør-Troms og nordre Nordland er på plass om to til tre år.