Nytt tilbud skal få folk i aktivitet i Tjeldsund

Hver torsdag formiddag holder de åpent for innbyggerne. Tilbudet ble startet opp etter påske.

– Vi tilbyr turer og gruppetrening, kostholdsveiledning og frisklivssamtaler om for eksempel motivasjon, forklarer Silje Elvenes Liseth, kultur- og folkehelsekoordinator i Tjeldsund.

Målet er å få folk i aktivitet, og bidra til livsstilsendring for dem som trenger det.

– Man trenger ikke ha en diagnose for å være deltaker hos oss. En kan helt enkelt bare ville ha noen å gå tur sammen med, og kanskje trenge et lite dytt for å komme i gang, sier Elvenes Liseth.

De bidrar med motivasjon og inspirasjon til endring i hverdagen på sentralen startet i kommunal regi.

Før jul åpnet de Frisklivssentral på Fjelldal, som det har vært god oppslutning om.

– Vi har mellom 12 og 15 deltakere på gruppene som er ivrige, positive og viser tydelig fremgang, forteller hun.

De åpner nå også opp for at deltakere fra nabokommunen Skånland kan bli med, enten på Fjelldal eller i Kongsvik, som et ledd i den nært forestående kommunesammenslåingen.