Innspillingen av den nye sesongen starter allerede til høsten, melder NRK Troms.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har bestemt oss for en ny sesong av 113. Ut ifra de undersøkelsene vi har gjort, og samtalene vi har hatt med sykehuset, tror jeg vi kan lage en sesong som inneholder gode, nye og viktige historier som vi ikke hadde i første sesong, sier programsjef Tone Lein.