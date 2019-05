Dette jobber politiet med mandag

nyheter

Melbu. Mann i midten av tyveårene pågrepet etter truende adferd. Vedkommende stanset biler og veivet rundt seg med stokker, lød meldingen fra politiet i Nordland klokken 04.30.

Saltfjellet. To menn på rundt tretti år ble reddet ut fra svensk side av Nasafjellet. De ble hentet ned av Røde Kors. Disse to ble meldt savnet søndag kveld. Mennene ble funnet i god behold. De hadde tatt tilhold i telt p.g.a dårlig vær.

Tromsø: Nødetatene rykker ut til Grønnegata 103 etter melding om røykutvikling fra en boenhet i øverste etasje, meldte politiet klokken 23.34 søndag kveld. Det ble meldt at hele toppetasjen er fylt av røyk og at røykdykkere fra Tromsø Brann og Redning iverksatte søk i bygningen. Det ble også meldt at det brant kraftig fra byggets øverste etasje. Litt over midnatt var samtlige tilhørende bygget gjort rede for. Og det var ikke meldt om noen skadde.

OPPDATERING KL 00.33: Brannen er slukket. Det jobbes med å kjøle ned toppetasjen og lufte ut fra bygget. Det vurderes slik at det ikke er fare for spredning til andre bygninger. 15 beboere og 2 ansatte er evakuert fra bygget.

OPPDATERING KL 01.42: En person er innbrakt til politistasjonen mistenkt for å ha satt fyr på bygget.

OPPDATERING KL 02.32: 2 personer er brakt til UNN Tromsø med det som beskrives som alvorlige røykskader. 2 personer ble sendt til legevakt med lettere røykskader. 2 personer ble behandlet av helsepersonell på stedet pga lettere røykskader.