Det viktigste er ikke at du gjør noe rett, men at du ikke gjør noe galt

Det er langt tryggere å svare nei, enn ja. Sånn er det i byråkratiene. I kommunene, i fylkene, i staten, hos NAV og hos alt av offentlige myndigheter. Er det virkelig sånn? Det aller meste er lov og rettighetsstyrt – og det er viktig for å sikre at folk får det tilbudet de bør få – og at folk behandles mest mulig likt og rettferdig. Og –ja, vi har det helt sjeldent godt i Norge med gode helsetilbud og sikkerhetsnett som fanger opp de aller fleste som i en periode av livet trenger hjelp. Men hvor byråkratisert må verden rundt oss være? Glemmer vi enkeltmennesket – det unike enkeltmennesket. Blir vi litt for ofte behandlet som ei sak i en bunke papirer?

En del opplevelser den seinere tida har gjort meg betenkt. Det er gamle og funksjonshemmede som dunges ned i paragrafer og skriftlig såkalt informasjon som er hundre prosent korrekt fra byråkratiets side, men som blir stadig mer uforståelig for det lille mennesket som sitter og mottar saksdokumentene. Informasjonen er alt annet enn informativ – den skaper flere spørsmål enn svar- og veldig mye frustrasjon. Ja, tapsopplevelser.

Så leser vi om mannen som ble syk og i en periode ble fratatt sertifikat og rett til å kjøre bil (som alle ute i distriktene virkelig trenger). Så blir han frisk nok til å kjøre bil igjen, men er systemene friske nok til å finne ut av det og reversere sitt tidligere vedtak? Nei! Fortellingen er skremmende. Legen som friskmelder skriver ei friskmelding som sier: Kjør! Men før du kan kjøre må legens melding leveres rette byråkratiske myndighet – og hvor er det? Ikke ute i distriktet i alle fall. Neppe i din egen by. Nei! Det er snakk om en eller annen effektivisert og sentralisert myndighet. Den friskmeldte henvender seg til Trafikkstasjonen i byen vår, men det var feil valg. Hvorfor sa ikke legen noe om det? Om vegen å gå? Deretter prøver den friskmeldte nærpolitiet. Men nærpolitiet kunne forklare at det egentlige nærpolitiet ikke lenger var i byen vår men i storbyen Tromsø. Det nærpolitiet som faktisk er i byen vår er ganske nært, men de har ikke myndighet til å gjøre noe. Dermed måtte friskmeldingen sendes til Myndighetspolitiet i Tromsø. Der er det ventetid. Lang saksbehandlingstid fordi det sendes inn så altfor mye ute fra distriktene og til nærpolitiet i sentrumsbyen Tromsø. Etter 5-6 uker får den friskmeldte endelig svar, men ikke sertifikat. Det viser at sykehuslegen har skrevet et 2- tall der det skulle ha vært et 1-tall. Ingen i Tromsø kan forandre 2-tall til 1-tall uansett hvor galt 2-tallet er. De har ikke myndighet til det så sentralt. Kanskje hadde det vært lettere lokalt? Dermed må den friskmeldte som utrolig nok fortsatt er frisk tilbake til sykehuset, som fortsatt ikke er helt sentralisert. Sykehuslegen må så fylle ut et helt nytt skjema med et klart og tydelig 1-tall i stedet for et 2-tall. Så kan papiret sendes til rette myndighet i sentrum av Nærpolitiet i Tromsø. Digitale kommunikasjonsmidler kjenner man ikke til. Nei! Men etter det blir det stille. Lenge. Igjen. Når den fortsatt friskmeldte fotgjenger langt ute i distriktet med lang veg til sentrum så tar en spørrende telefon i bruk, viser det seg at byråkratiet i Tromsø ikke lenger kan behandle den første søknaden – den er utgått på dato. Det nye 1-tallet må behandles som egen ny sak som da naturlig nok får ny ventetid – såkalt saksbehandlingstid hos nærpolitiet der sentralt. Og sånn går nå dagene. Og det gjør den friskmeldte også. Han går og går og går – og blir stadig friskere. Så da er det kanskje en dypere mening med det hele. Et folkehelseperspektiv –kanskje? Og klarer han å gå av seg frustrasjonene også- så blir det kanskje heller ikke behov for psykiatri?