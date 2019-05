Wiggo mistet beina i arbeidsulykke: – Vi forventet en mann i rullestol. Der tok vi feil

nyheter

Vi forventet en mann i rullestol. Der tok vi feil. Wiggo Nilsen kommer gående for å åpne døra for oss hjemme i hans bolig i Holtet sør for Harstad.

– Kom inn, sier han, og går foran oss og inn i stua. Han har fått protese på begge beina, noe som gjør at han kan gå. Han byr på kaffe og går på kjøkkenet for å koke den. Vi påpeker at han er så positiv og i godt humør, på tross av den dramatiske hendelsen inne på Hamek i april 2018.