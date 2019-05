Blir knutepunkt innen den nasjonale fiskehelsa

nyheter

Mange har kanskje fryktet at kompetansearbeidsplassene i Harstad skulle bli en del av storsamfunnets smått maniske stabling av offentlige arbeidsplasser på noen kvadratmeter øy i Tromsøysundet.

Men det virker ikke å være noen overhengende fare for det. Tvert imot blir Harstad nå et knutepunkt for de blå næringer innen veterinærfaget.