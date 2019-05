Tommel opp til oppdrettsaksjon

nyheter

Lokasjonen utenfor Langeberget har flere ganger vært til politisk behandling i planutvalget i Skånland. Etter at høringsuttalelser frarådet kommunen å gi dispensasjon for oppdrett stemte planutvalget mot at det skulle gis dispensasjon for oppdrett her. Odd-Are Hansen er glad for at det er kommet reaksjoner på at denne lokasjonen nå igjen er foreslått til oppdrett, i den nye kystsoneplanen som nå er på høring.

– I Tjeldsund SV har vi fryktet at den nye kystsoneplanen skulle tilpasses slik at en etablering av lakseoppdrett utenfor Sandstrand kunne få positiv tilråing fra fylkeskommunen, Kystverket og Fylkesmannen. Vi ser i utkastet til ny kystsoneplan at vår frykt var berettiget. Kystplanen åpner opp for lokalisering av oppdrettsanlegg utenfor Langeberget, sier Hansen.