Bolig som base for vekst

Botilbudet er for ungdom som står i fare for å bli bostedsløse, og som er motiverte og har behov for støtte og veiledning på flere livsområder. Ungdommene søkes inn fra det kommunale hjelpeapparatet.

Ragnhild Norwich, prosjektleder i Foyer Harstad, har tro på at dette blir et godt tilbud for ungdommen i målgruppen.