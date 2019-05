Arnt var på Anfield for 60. gang: - Alle går bare rundt å gliser i regnværet i dag

nyheter

Liverpool slo tirsdag ut Barcelona i Champions League med 4-3 sammenlagt, etter å ha vunnet 4-0 hjemme tirsdag kveld. Det mange trodde var en umulig oppgave, ble til en drøm av en fotballkamp, en kamp som beskrives som historisk.

Når fotball blir lidenskap Noen av de reisende på Harstad Tidendes lesertur til Liverpool har ekstra sterke følelser for den røde fotballklubben i byen.

Arnt Steffensen var på Anfield for 60. gang. Når han ikke er i Liverpool, ser han kampene hjemme på Dalsletta - som han har døpt Arntfield.

- Jeg snakket med en scouser på bussen ned til sentrum etter kampen. Han har gått på kamp siden 1961, da Shankly ledet oss tilbake til toppdivisjonen igjen. Det er selvfølgelig vanskelig å sammenligne kamper og stemning. Vi hadde Chelsea i 2005, Dortmund i Europa League og City i kvarten i fjor var også helt ellevilt. Men han rangerte gårsdagen foran alt annet han hadde vært på, sier Arnt i Liverpool.

- For meg er dette helt klart det råeste jeg har opplevd på Anfield. Uten Mo og Bobby GRUSER vi Barca 4-0. Alle i Liverpool går bare rundt å gliser i regnværet i dag, melder Steffensen.

På sin Facebook-side skriver Arnt Steffensen:

- What a match to celebrate my game no 60 at Anfield last night!!!! WOW just WOW. Can't belive my luck to have been chosen to support this Club!!! Imagine not supporting Liverpool.