Lager nytt festivalsenter

Bakgårdens to ansatte har allerede flyttet inn, og Contrasto, Ilios og Amiff er på flyttefot. Sammen danner de Harstad Festivalsenter Castello, som skreddersys formålet. Et nytt moderne kjøkken er under oppseiling, der for eksempel Bakgården i år skal lage mat til sine 300 frivillige.

Vil ha inn flere

I gamle Castello er det også god lagringsplass som festivalene ser nytte i. De har et felles møterom, som de ønsker at andre festivaler eller arrangører også kan komme inn og få låne. Og nettilgangen skal være av raskeste sort, ifølge Ola M. Løkholm som har ledet Castelloutvalget for Sparebanken 68 grader nord, som eier lokalene.