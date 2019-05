Henry fra Seattle valgte å bosette seg på Borkenes for å hjelpe barn og unge

nyheter

Hva får en mann som jobber som professor ved et av verdens mest kjente universiteter, University of Washington, til å ta en avgjørelse om å flytte fra Seattle i delstaten Washington, med fire millioner innbyggere, til å flytte til Borkenes for å være tilknyttet Kvæfjord ungdomssenter, i en bygd med om lag 3.000 innbyggere?

Bodd på Borkenes i to år

Dette valget ble tatt av Henry Schmidt høsten 2017 mens han var i Tromsø sammen med Kristin Johnsen Presteng, avdelingsdirektør i Bufetat, region Nord.