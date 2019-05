Nysgjerrige på folkemøte

nyheter

– Vi er her av ren nysgjerrighet. Flyplassen er viktig for lokalsamfunnet, og det som skjer der berører oss. Vi håper det blir en god del nye arbeidsplasser, samtidig vil det nok skje ting rundt flystasjonen med tanke på et utvidet butikk- og servicetilbud, sier Harald Simonsen, Asbjørn Johansen, Harald Johansen og Hans-Martin Hanssen.

De fire fulgte det første møtet av fire i rekken denne uka, i regi av Forsvarsbygg. Forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning er på høring fram til 7. juni, og Forsvarsbygg vil i den forbindelse spre info.