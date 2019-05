Driver liker plasseringen

nyheter

De startet i sin tid opp i Bertheusgården, og drev der fram til februar 2019.

– Jeg har tro på at vi skal klare å bygge opp en liten nisjebedrift midt i Harstad sentrum som selger lokal mat fra småskalaprodusenter, sier Kim Hagen.

– Vi hadde utvilsomt noe på gang da vi i 2018 klarte å omsette for 1,5 millioner kroner. Det er et minimum for å kunne drive en slik nisjebedrift, mener Harstad-mannen, som sammen med Tom-Ero Bustadmo og Erik Austgard er driverne bak Skafferiet.

Kortreist

Hagen har stor tro på at det skal være en plass til en slik nisjebutikk i sentrum.

Han er godt fornøyd med at huseieren ønsker å satse på en nisjebutikk på gateplan så nært torget i Harstad. Skafferiet blir nå nærmester nabo til Mat av Vahl.

– Vi er tre nøkterne drivere som ikke satser millionbeløp på reetableringen. Vi har 60.000 kroner i aksjekapital. Og vi har noe høyere månedsleie enn vi hadde hos Nordic Eiendom i Bertheusgården. Men beliggenheten vi får nå er helt klart bedre. Stort nærmere torget i Harstad kommer du ikke, mener Hagen.

Trioen bak Skafferiet har vært nøktern i investering av interiør.

– Vi hadde en del fryseskap fra de tidligere lokalene og har brukt litt over tusenlappen på å lage interiør av gjenbrukte trepaller og andre gjenbrukte trematerialer. I tillegg har vi fått låne en del gamle gjenstander fra kjenninger, sier Kim Hagen.

Han har sammen med de andre driverne har brukt de siste månedene til å få på plass de del praktiske detaljene.

Utvikle seg

– Vi gir oss selv tre år til å få bedriften til å gå rundt. Hovedproduktene blir småskalamat fra lokale produsenter. Vi har blanda erfaring fra driften i Bertehusgården, og får bedre oversikt over hva som går bra og hva som går dårligere, sier Hagen.

– At det er en festival i byen denne lørdagen er jo flott. Håper at mange stikker innom!