Vil møte folket for å informere om rassikring

Veien over Aunfjellet er rasutsatt både sommer og vinter, og det er tidligere gjennomført flere rassikringstiltak på strekningen. Disse tiltakene har bedret situasjonen, men de geologiske vurderingene har vist at det fortsatt er behov for flere tiltak for å fullføre rassikringen.

Troms fylkeskommune har derfor bevilget 17 millioner kroner for å fullføre det arbeidet som er startet på Aunfjellet.