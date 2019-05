Kjell Grandhagen er død

nyheter

- Han sovnet stille inn på Akershus universitetssykehus klokken 02.35 natt til fredag 3. mai, skriver de.

Grandhagen var sjef for Etterretningstjenesten fra 2010 til 2016. Han har tidligere vært sjef for 6. Divisjon og Distriktskommando Nord-Norge i Harstad.

Grandhagen hadde benmargskreft, og var åpen om kreftdiagnosen. Han ble 64 år.

I november 2018 skrev Grandhagen at han hadde fått beskjed av legene om at han trolig ikke er i live om ett år.

– Jeg har vært åpen om denne sykdommen hele veien. Det å gå ut og fortelle om det på Facebook har gjort det mye enklere for meg, sa han til VG.

23. august 2018 skulle Kjell Grandhagen holde et foredrag på UiT i Harstad om internasjonal beredskap. Han måtte avlyse på grunn av et sykehusopphold. Det ble gjort et nytt forsøk på å få ham til Harstad 7. november. Også det måtte avlyses.

