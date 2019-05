Inas (16) far er kreftsyk: – Pappa! Jeg har skrevet et dikt! Vil du lese?

nyheter

Juni 2015. Tommy Nygård hadde akkurat fått ny jobb og ville feire. Noen timer etter fikk han voldsomme magesmerter. Årsaken skulle vise seg å være en kreftsvulst i tynntarmen. Den ble operert ut, men to mindre kunne ikke tas uten å sette ham i livsfare.

Han ble sendt til Oslo for undersøkelser.

– Vi var i Harstad på tur da telefonen fra legen kom: «Tommy, det er godt nytt.»

Ingen spredning til vitale organer. Men fortsatt alvorlig. Og de to gjenværende svulstene ble fjernet.

Preger familien

Det ble cellegift og opptrening. Ett år senere fikk han tilbakefall. Da sa norsk helsevesen stopp. Man mente han ikke tålte mer. Og dermed startet en kamp som ennå ikke er avgjort. Når han ikke fikk hjelpa han trengte, dro han, takket være gode bidragsytere, til Tyskland og ble operert for tredje gang.

Det holdt ei god stund, men så: 31. januar i år la han ut følgende melding på facebooksiden «Tommy´s kamp»:

«Da viser siste kontroll dessverre at kreften er tilbake i kroppen min. Æ må nu i gang med cellegiftkur snarest mulig for å prøve å bremse, eller aller helst slå tilbake faenskapet.»

– Det preger hele familien, for vi har fått beskjed om at jeg aldri blir frisk, sier Tommy Nygård på telefon fra Bjerkvik. Og han understreker: – Det er ikke de på golvet det er noe galt med, det er systemet. Det at man ikke får rett behandling gjelder ikke bare kreftpasienter.

Nygård bor i Bjerkvik, men han mener det er mange i flere deler av regionen og landet som opplever tilsvarende. For han, og for datteren, ja, hele familien, er det viktig å få ut historien.

Dikt om pappa

Familien Nygård består av kreftsyke Tommy, kona Gunn Anne, samt 16 år gamle Ina og hennes to yngre brødre. Spesielt Ina har brukt mye tid for seg selv. Grublet og tenkt. Og skrevet dikt. Pappa Tommy skriver på Facebook.

«Jeg trodde hun jobbet med lekser som hun ofte gjør når hun er en stund på rommet sitt.

Da jeg gikk for å høre hvordan det gikk, så sier hun: Pappa! Jeg har skrevet et dikt! Vil du lese?»

Ina har faktisk skrevet flere dikt. Ett av dem sto tirsdag på trykk i Aftenposten. Det andre kan du lese her på siden.

– Jeg tenker mye på pappa. Det er sterkt å møte så mye motstand i helsevesenet, sier hun. – Ingen jobber for å dekke hans behov. Han blir ivaretatt, men ikke godt nok. De gjør ikke det vi mener de burde gjort.

– De tilbyr livsforlengende behandling, mens vi mener en ny operasjon kan hjelpe. Eller kanskje immunterapi. Det er rart at de ikke vil prøve, sier hun.

En dødsdom

Tommy Nygård har altså fått meldingen fra det norske helsevesenet han ikke ville høre.

– Vi har fått beskjed om at jeg ikke blir frisk. Før jeg dro til Tyskland sa de at det eneste de kunne tilby i Norge var livsforlengende behandling. Så nå er det ingen som leter etter muligheter, selv om jeg er sikker på at løsninger finnes der ute. Det er utrolig fortvilende, sier Nygård, som ikke akter å gi opp.

– Har man en pistol mot tinningen, en dødsdom, er man villig til å gjøre mye for å berge livet. Jeg gir ikke opp. Det er egenskapen som har holdt meg i live. Og hadde det ikke vært for egeninnsats og hjelp fra folk rundt meg, hadde jeg vært død for over tre år siden, sier han.

Tommy Nygård håper at hans sak bidrar til at andre kan få hjelp i tide.

– Kanskje også at noen skal se meg også og finne alternativer, avslutter han med litt håp i stemmen.

Her er diktet: Det er storm

Det er storm, men likevel står alt stille

Hvorfor det, når situasjonen er så ille?

Burde ikke alternativer vurderes?

Burde ikke muligheter realiseres?

Det er storm, men likevel står vi fast

Hvorfor det, når helsevesenet skal forsøke å redde vår last?

Burde ikke englene stå klare?

Burde ikke hjelpa prøve å avverge fare?

Det er storm, men likevel arbeides det ikke med en redning

Hvorfor det, er det ikke nå virkelig anledning?

Burde ikke det offentlige vise engasjement?

Burde ikke en alvorlig syk være sikker på å ha de som element?

Det er storm, men nå stilner den sakte

Hvorfor det, jo kanskje fordi det snart ikke er mer å makte?

Burde det ikke være nok å kjempe sykdommens krav?

Burde det ikke være andres jobb å finne hjelp i det åpne hav?

Ina (16)