Søker studenter

nyheter

Internship-programmet retter seg mot studenter ved UiT – Norges arktiske universitet. Arbeidsoppgavene vil være relevante for studentenes utdanning, noe som gjør at de vil sitte igjen med viktig erfaring for senere jobbsøking, skriver Kunnskapsparken Nord (KUPA) i en pressemelding.

20 prosent stilling

Det er spesielt stor interesse for studenter innen økonomi- og ingeniørfag. Ordningen med Innovasjonsstudent er utviklet av KUPA og UiT i fellesskap, med økonomisk støtte fra Troms fylkeskommune. Studentene tilbys en 20 prosent stilling i ett skoleår, samt tre fagsamlinger i perioden.